Ucraina nuovo round di colloqui a Miami
A Miami è in programma un nuovo round di colloqui sulla guerra in Ucraina. Kirill Dmitriev, inviato speciale di Vladimir Putin, è in viaggio verso la Florida per prendervi parte insieme all’inviato speciale americano Steve Witkoff e al genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner. «Mentre i guerrafondai continuano a lavorare senza sosta per indebolire il piano di pace degli Stati Uniti per l’Ucraina, mi è tornato in mente questo video della mia precedente visita: la luce che squarcia le nubi temporalesche», ha scritto Dmitriev su X, accompagnando il suo post con un filmato. L’incontro fa seguito ai colloqui del giorno prima tra i negoziatori statunitensi e i funzionari ucraini ed europei. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: A Miami un nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina
Leggi anche: Russia-Ucraina, Trump: “Putin vuole fermare la guerra”. Oggi nuovo round di colloqui a Miami
Nuovo round di colloqui a Berlino tra USA e Ucraina; Ucraina, nuovo round di colloqui paralleli in Florida; Kiev: colpita nave da guerra russa nel Mar Caspio. Nuovo round di colloqui a Miami; Ucraina-Russia news oggi diretta, vertice di pace a Berlino: possibile svolta nei negoziati.
Guerra Ucraina Russia, oggi nuovo round di colloqui Mosca-Washington a Miami. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, oggi nuovo round di colloqui Mosca- tg24.sky.it
Ucraina, l’inviato di Mosca a Miami per i colloqui - Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, è atteso oggi a Miami, in Florida, dove è in programma un nuovo round di colloqui sulla guerra in Ucraina nel tentativo di ... altarimini.it
Trump accelera sui colloqui: «Ci mettono troppo tempo». Oggi nuovo round a Miami - Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di premere di nuovo sull’acceleratore ... ilmessaggero.it
Sky tg24. . Nel nuovo appuntamento con 3 Fattori, il podcast di economia a cura di Mariangela Pira, oggi parliamo dell'Ucraina e dell'aiuto che l'UE ha deciso di dare, unita. Ma anche delle decisioni mancate relative al Mercosur, analizzando le ragioni di chi è - facebook.com facebook
Un nuovo chiarissimo intervento del Presidente Mattarella a difesa dell'Ucraina aggredita x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.