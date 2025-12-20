Ucraina | droni di Kiev colpiscono nave da guerra russa e piattaforma petrolifera nel Mar Caspio
Droni ucraini a lungo raggio hanno colpito una nave da guerra russa e una quarta piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio dall'inizio del mese, segnando un'ulteriore escalation della campagna di Kiev contro il settore energetico di Mosca
