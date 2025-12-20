Ucraina attacco russo sulla regione di Odessa | almeno 8 morti

Nella notte del 20 dicembre 2025, un attacco russo con missili balistici ha colpito le infrastrutture portuali dell’oblast di Odessa, nel sud dell’Ucraina, provocando almeno otto morti e 27 feriti. A renderlo noto è stato il Servizio statale di emergenza ucraino, citato dal Kyiv Independent. Secondo le prime ricostruzioni, alcune delle vittime si trovavano a bordo di un autobus finito nell’epicentro dell’esplosione. Il raid ha inoltre causato un incendio tra i camion in sosta nell’area portuale e ha danneggiato diversi veicoli nelle vicinanze. Il governatore dell’oblast di Odessa, Oleh Kiper, ha definito l’azione un attacco “ massiccio ”, condotto con missili balistici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

