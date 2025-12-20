Ucraina attacco di droni all’impianto Lukoil Oggi i colloqui in Florida

I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte una nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. Lo scrivono i media di Kiev citando lo Stato maggiore. La nave colpita, la 22460 “Okhotnik”, che pattugliava un’area vicino a un’infrastruttura petrolifera e del gas. «Diversi droni l’hanno colpita, l’entità del danno è attualmente in fase di determinazione», si afferma. Inoltre, è stata colpita una piattaforma di perforazione nel giacimento petrolifero e del gas di Filanovsky, di proprietà della Lukoil. I colloqui in Florida. Oggi intanto i negoziatori statunitensi incontreranno in Florida i funzionari russi per gli ultimi colloqui volti a porre fine alla guerra russa in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: In Florida colloqui tra Usa e Ucraina sul piano di pace

Leggi anche: Colloqui Usa-Ucraina in Florida, Trump: “Buone possibilità di un accordo”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Drone ucraino distrugge sottomarino russo, la Nato dietro l'attacco? I voli anomali di due aerei spia sul Mar Nero - Come ha fatto un drone subacqueo ucraino a colpire e distruggere parte di un sottomarino russo nel porto di Novorossiysk? ilmattino.it