Ucraina attacco di droni all’impianto Lukoil Oggi i colloqui in Florida
I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte una nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. Lo scrivono i media di Kiev citando lo Stato maggiore. La nave colpita, la 22460 “Okhotnik”, che pattugliava un’area vicino a un’infrastruttura petrolifera e del gas. «Diversi droni l’hanno colpita, l’entità del danno è attualmente in fase di determinazione», si afferma. Inoltre, è stata colpita una piattaforma di perforazione nel giacimento petrolifero e del gas di Filanovsky, di proprietà della Lukoil. I colloqui in Florida. Oggi intanto i negoziatori statunitensi incontreranno in Florida i funzionari russi per gli ultimi colloqui volti a porre fine alla guerra russa in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online
