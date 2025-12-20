Ucciso a coltellate fuori dal locale di famiglia | l’ultimo saluto ad Andrei
È una comunità ancora sotto shock quella che si prepara a dare l’ultimo saluto ad Andrei Zakabluk, il 55enne ucciso nella serata di lunedì 15 dicembre all’esterno del bar Bellavista di Sarezzo, locale di proprietà della moglie. I funerali saranno celebrati lunedì 22 dicembre, alle 15, nella. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Sarezzo, barista ucciso a coltellate fuori dal locale. Arrestato un 32enne
