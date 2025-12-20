Twilight of the Warriors | Walled In stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità dell’action di Hong Kong
Sabato 20 dicembre alle 21.20, Rai 4 propone il film di Soi Cheang, un action adrenalinico e spettacolare, premiato agli Hong Kong Film Awards, che ricostruisce il mondo chiuso, brutale e senza regole della Walled City. La Città Murata di Kowloon, uno dei luoghi più misteriosi e pericolosi della storia urbana, torna a vivere sullo schermo con Twilight of the Warriors: Walled In. Il film action di Soi Cheang, vincitore del premio come Miglior Film ai 43° Hong Kong Film Awards e selezionato al Festival di Cannes 2024, va in onda stasera sabato 20 dicembre alle 21.20 su Rai 4, portando in prima serata un racconto adrenalinico tra Triadi, arti marziali e sopravvivenza in una Hong Kong senza regole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Omicidi a Mystery Island su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller di stasera 27 settembre
Leggi anche: Last Man Down stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film d'azione in onda il 6 dicembre
Una battaglia dopo l'altra; “Twilight of the Warriors: Walled In” stasera su Rai 4: la trama; Stasera in tv sabato 20 dicembre: Harry Potter e la pietra filosofale; Guida tv sabato 20 dicembre: cosa vedere stasera in tv?.
Twilight of the Warriors: Walled In stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità dell’action di Hong Kong - 20, Rai 4 propone il film di Soi Cheang, un action adrenalinico e spettacolare, premiato agli Hong Kong Film Awards, che ricostruisce il mondo chiuso, brutale e senza regole ... movieplayer.it
Twilight of the Warriors: Walled In, ecco il trailer dell'action honkonghese che verrà presentato a Cannes - Al prossimimo Festival di Cannes, sezione Midnight Screenings, verrà presentato il nuovo film di Soi Cheang, uno degli ultimi maestri del cinema di Hong Kong, che qui omaggia il cinema locale degli ... comingsoon.it
Twilight of the Warriors: Walled In, un nuovo trailer dell'action honkonghese presentato a Cannes - Sta per debuttare negli Stati Uniti il nuovo film di Soi Cheang, uno degli ultimi maestri del cinema di Hong Kong, che omaggia il cinema dell'ex colonia degli anni Ottanta e Novanta con protagonisti ... comingsoon.it
Alle 21.20 "Twilight of the Warriors: Walled In" di Soi Cheang con Louis Koo, Sammo Hung, Richie Jen | Un giovane, in fuga dopo aver derubato un boss criminale, trova rifugio nella caotica Kowloon Walled City dove dovrà lottare per sopravvivere e far valere - facebook.com facebook
Alle 21.20 "Twilight of the Warriors: Walled In" di Soi Cheang con Louis Koo, Sammo Hung, Richie Jen | Un giovane, in fuga dopo aver derubato un boss criminale, trova rifugio nella caotica Kowloon Walled City dove dovrà lottare per sopravvivere e far valere x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.