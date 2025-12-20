Twilight of the Warriors | Walled In stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità dell’action di Hong Kong

Sabato 20 dicembre alle 21.20, Rai 4 propone il film di Soi Cheang, un action adrenalinico e spettacolare, premiato agli Hong Kong Film Awards, che ricostruisce il mondo chiuso, brutale e senza regole della Walled City. La Città Murata di Kowloon, uno dei luoghi più misteriosi e pericolosi della storia urbana, torna a vivere sullo schermo con Twilight of the Warriors: Walled In. Il film action di Soi Cheang, vincitore del premio come Miglior Film ai 43° Hong Kong Film Awards e selezionato al Festival di Cannes 2024, va in onda stasera sabato 20 dicembre alle 21.20 su Rai 4, portando in prima serata un racconto adrenalinico tra Triadi, arti marziali e sopravvivenza in una Hong Kong senza regole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

