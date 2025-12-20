TV Talk chiude l’anno con Giulia Innocenzi Bruno Barbieri Pio e Amedeo tra gli ospiti

Mia Ceran torna oggi, sabato 20 dicembre, con l’ultimo appuntamento del 2025 di TV Talk, il programma dedicato all’analisi del piccolo schermo, in onda alle 15.00 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 20 dicembre 2025. In apertura di puntata, spazio al racconto mediatico del riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, con Giulia Innocenzi, la direttrice de La Cucina Italiana Maddalena Fossati Dondero e il giornalista Carlo Puca. Sempre con lo stesso parterre, focus sulle inchieste del servizio pubblico riguardanti il tema alimentare, in particolare quelle di Report. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

