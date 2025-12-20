Tutti gli errori dell' Ue sul Mercosur

20 dic 2025

È ragionevole sperare che alla fine, magari grazie a qualche ulteriore provvedimento di tutela dell’agricoltura europea, magari tra un mese, il Mercosur - il trattato sugli scambi commerciali dell’Unione europea con decisivi stati dell’America Latina- vada in porto. È una scelta preziosa per rilanciare le nostre esportazioni un po’ disturbate da alcune scelte unilaterali dell’amministrazione Trump, utile per contenere l’egemonismo cinese in un’area del mondo trascurata per anni dagli stessi Stati Uniti, opportuna per i rapporti con nazioni, per lingua e civiltà, legate al Vecchio continente. D’altra parte comprendo le preoccupazioni di francesi, polacchi, ungheresi e italiani sul destino delle nostre campagne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

