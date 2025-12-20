Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, sabato 20 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 20 dicembre: Thiago Silva non torna al Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie del 20 dicembre! 10:01 20 Dicembre Ritorno in Serie A: le ultime su Chiesa!. Chiesa, si avvicina il ritorno in Serie A: pronta la maglia numero 22 nerazzurra. 09:48 20 Dicembre Juve-Roma, Bremer torna titolare. Bremer torna titolare al centro della difesa della Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutte le notizie del 20 dicembre: Milan, niente Thiago Silva. Bremer torna titolare

Leggi anche: DIRETTA – Tutte le notizie del 9 dicembre: sollievo Milan, niente lesioni per Leao

Leggi anche: Milan, torna Thiago Silva? L’esperto rivela e l’agente conferma: il futuro del ‘Monstro’

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Da Rob Reiner a Matteo Salvini, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ; Casette in piazza ed eventi tutti i giorni: decolla il Natale a Portogruaro; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 20 dicembre: Zeynep e Alihan cercano casa; Il 20 e 23 dicembre manifestazione Natale per Tutti a Borgo Blu.

Meteo weekend 20-21 dicembre: tutte le novità su pioggia, freddo e neve - Il weekend del 20 e 21 dicembre si prospetta molto movimentato in Italia: da domenica atteso nuovo peggioramento. meteo.it