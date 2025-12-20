Tutta scena la recensione | alla ricerca di sè nella serie RaiPlay

Tutta scena ci porta nel mondo dello spettacolo con un gruppo di ragazzi che studia per rendere concreto un sogno grande. La serie con Giorgio Panariello ed Euridice Axen è su RaiPlay. Non è una novità raccontare il mondo dello spettacolo e in particolare quelli che sognano di farne parte. Non è una novità, ma se lo si continua a fare è perché le possibilità sono ampie, intriganti, potenzialmente infinite, perché è un contesto in cui esplorare gli individui che vi si confrontano è particolarmente interessante. Questo fa Tutta scena di Nicola Conversa, una produzione Rai Fiction e One More Pictures realizzata in collaborazione con Trentino Film Commission: la serie disponibile su RaiPlay declina sogni e aspirazioni, fragilità ed emotività in 8 episodi da poco meno di 30 minuti l'uno, per raccontare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

