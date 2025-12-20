Dal 19 dicembre sarà disponibile su RaiPlay Tutta Scena, la nuova serie originale diretta da Nicola Conversa, con Giorgio Panariello, Euridice Axen, Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi e altri giovani talenti. La produzione, realizzata da Rai Fiction e One More Pictures con il supporto di Trentino Film Commission, si compone di 8 episodi da 25 minuti ed è certificata Green Film. La storia segue un gruppo di studenti tra i 18 e i 19 anni che sognano di emergere nel mondo dello spettacolo. Ambientata nel pittoresco borgo di Arco, in Trentino, la serie mostra il loro intenso percorso di crescita artistica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Tutta scena, intervista a Euridice Axen: "Mi sono allontanata dai social. Odio la competizione sul lavoro, l'umiltà una qualità importante anche nel mestiere dell'attore"

