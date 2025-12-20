Tutta la bellezza per rifarsi gli occhi nelle feste In città e fuori
La mostra più natalizia della stagione meneghina ha aperto venerdì, a San Vittore. Non è una mostra in senso tecnico, piuttosto un nuovo progetto tra arte, fede e società civile, ispirato dal gesto.
Tutta la bellezza per rifarsi gli occhi nelle feste. In città e fuori - Tra il progetto delle Porte della Speranza, i Crivelli in Sala Alessi e le visite nei borghi storici, l’arte diventa ... ilfoglio.it
