TS – Inter Bologna dominato e in difficoltà Lautaro? Non mi permetto…

RIAD (Arabia Saudita) – Rigori amari per l' Inter che dopo quattro finali consecutive di Supercoppa deve lasciare il passo al Bologna. I rossoblù lunedì affroneranno il Napoli per giocarsi il titolo dopo aver battuto i nerazzurri dal dischetto. Le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Mediaset: " I calci di rigore sono una lotteria, a me basta il coraggio di alzare il braccio e di dire di andare al batterlo. È una cosa che non si può allenare, è un'emozione che è difficile da gestire. Mi prendo la personalità di questi campioni che hanno fatto una grande gara, soprattutto nel secondo tempo.

Bologna in finale di Supercoppa: Inter ko ai rigori, sfida al Napoli A Riyadh è il Bologna a conquistare la finale di Supercoppa 2025 superando l’Inter 2-1 dopo i calci di rigore. La seconda semifinale si apre subito con il gol nerazzurro di Marcus Thuram al 2’, s - facebook.com facebook

