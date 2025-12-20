Trump | Usa compiono 250 anni per l' occasione terremo i Patriot Games – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 19 dicembre 2025 "Nella mia campagna per la presidenza ho promesso di offrire all’America la festa di compleanno più spettacolare che il mondo abbia mai visto per il 250º anniversario degli Stati Uniti, il 4 luglio del prossimo anno. Abbiamo già celebrato in grande stile i 250 anni dell’Esercito, della Marina e del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, ma c’è molto, molto altro in arrivo. Ci divertiremo alla grande. Allo scoccare del 2026, gli americani di tutto il Paese vedranno l’iconico Washington Monument illuminato con luci festive per celebrare l’inizio di questo storico anno di anniversario. 🔗 Leggi su Open.online
