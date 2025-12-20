Trump ricopre d’oro il Pentagono | mille miliardi per la Difesa

Un piano da circa mille miliardi di dollari: Donald Trump ha firmato il National Defense Authorization Act (Ndaa), il documento di bilancio della Difesa americana, per l’anno fiscale 2026, un piano che mette in campo risorse notevoli e impone un aumento del 13% dei fondi per le forze armate americane. Come Trump finanzierà il Pentagono nel 2026. Si parte dal finanziamento standard del Dipartimento per la Difesa, aumentato di 8 miliardi dal Congresso nel round di discussione e approvazione del disegno di legge rispetto alle richieste iniziali di The Donald a 901 miliardi di dollari. Questo integra un aumento del 3,8% della paga dei militari in servizio attivo, del 2,8% della pensione ai veterani e del 2,4% delle indennità di missione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

