Trump ha deciso di sospendere la lotteria delle Green Card
L' amministrazione Trump ha annunciato la sospensione del programma attraverso il quale,ogni anno, le autorità sorteggiano fino a cinquantamila Green Card, i permessi di residenza permanente negli Stati Uniti. Il sistema, accessibile a persone provenienti da Paesi con un tasso d'immigrazione basso, come l' Italia, è una vera e propria "lotteria", poiché si basa sulla casualità e sulla fortuna. La Green Card Lottery, il cui nome ufficiale è Diversity Immigrant Visa Program, è un programma federale statunitense che annualmente mette a disposizione fino a cinquantacinquemila visti di immigrazione permanente negli USA.
Trump Administration Suspends Visa Lottery Following Deadly Attack: What to Know - L'amministrazione Trump sospende il programma di lotteria per i visti in risposta a crimini violenti, innescando un acceso dibattito sull'immigrazione negli Stati Uniti.
Trump sospende la lotteria della Green Card dopo il terribile attacco all'università
Killer portoghese aveva ottenuto Green Card con programma Lotteria. Trump ha subito deciso di sospendere questa "via" per immigrati. Il gesto di uno si ripercuote su centinaia di persone normali.
