trump ha deciso di sospendere la lotteria delle green card

L’ amministrazione Trump ha annunciato la sospensione del programma attraverso il quale,ogni anno, le autorità sorteggiano fino a cinquantamila Green Card, i permessi di residenza permanente negli Stati Uniti. Il sistema, accessibile a persone provenienti da Paesi con un tasso d’immigrazione basso, come l’ Italia, è una vera e propria “lotteria”, poiché si basa sulla casualità e sulla fortuna. La Green Card Lottery, il cui nome ufficiale è Diversity Immigrant Visa Program, è un programma federale statunitense che annualmente mette a disposizione fino a cinquantacinquemila visti di immigrazione permanente negli USA. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

