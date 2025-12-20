Trump attacca l' Isis in Siria fuoco su 70 obiettivi | rappresaglia per i soldati Usa uccisi
Donald Trump mantiene la promessa e passa dalle minacce ai fatti. A una settimana dall’uccisione di tre americani nella regione di Palmira, il presidente degli Stati Uniti ha ordinato una vasta offensiva contro lo Stato Islamico in Siria. Offensiva Usa contro l’Isis dopo l’attacco di Palmira Oltre 70 obiettivi dell’Isis in diverse zone sono stati colpiti in una massiccia ondata di raid nell’ambito. 🔗 Leggi su Feedpress.me
