Dal 2026 entrerà in vigore una normativa volta a ridurre le chiamate indesiderate e le truffe telefoniche. Questa nuova misura introduce strumenti e regole più stringenti per tutelare i cittadini e limitare le pratiche abusive nel settore del telemarketing. Si tratta di un passo importante per migliorare la trasparenza e la sicurezza nelle comunicazioni telefoniche. Truffe telefoniche e telemarketing selvaggio addio: ecco cosa cambia dal 2026.

È in arrivo una nuova arma per cercare di contrastare il fenomeno sempre più dilagante delle truffe telefoniche e del telemarketing selvaggio. L' Agcom ha infatti introdotto una nuova regolamentazione che prevede l'uso di numeri brevi a tre cifre per identificare le chiamate legali da quelle che, invece, non lo sono. La novità dovrebbe arrivare a pieno regime nel 2026, ma la sperimentazione è già cominciata in questa fine-2025. Il progetto è di fatto entrato in una fase operativasperimentale dallo scorso 17 dicembre. La speranza è che si riveli un metodo realmente vincente capace di tutelare i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Truffe telefoniche e telemarketing selvaggio addio: ecco cosa cambia dal 2026

Leggi anche: Telemarketing selvaggio e truffe telefoniche, Agcom punta sui numeri a tre cifre

Leggi anche: Dal 19 novembre 2025 stop allo spoofing: vietati i numeri mobili “mascherati”. La nuova stretta contro truffe e telemarketing selvaggio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Telemarketing, numeri brevi a 3 cifre certificati: la stretta di Agcom; Telemarketing, arriva il codice a tre cifre: ecco come riconosceremo le chiamate legali; Telemarketing selvaggio e truffe telefoniche, Agcom punta sui numeri a tre cifre; Telemarketing ingannevole, un nuovo caso conferma i rischi per gli utenti.

Truffe telefoniche e telemarketing selvaggio addio: ecco cosa cambia dal 2026 - È in arrivo una nuova arma per cercare di contrastare il fenomeno sempre più dilagante delle truffe telefoniche e del telemarketing selvaggio. ilgiornale.it