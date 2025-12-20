truffa per un sito web prosciolti renzi e senti

Erano accusati di aver incaricato un giornalista maceratese di creare un sito web di promozione turistica, da pagare con 8mila euro. Soldi che, però, non sarebbero stati accreditati. Sotto processo per truffa erano finiti Nicolò Renzi, consigliere comunale, e Rolf Senti, imprenditore svizzero. Ma ieri in tribunale a Macerata i due sono stati prosciolti: la querela è stata ritirata, dopo un accordo economico con la parte offesa. I fatti sarebbero avvenuti nell’agosto 2023 a Macerata. Secondo l’accusa, Renzi e Senti, rispettivamente in qualità di rappresentante legale della società Grison Consulting Italia Srl e della società Grison Consultin Switzerland Gmbh, avrebbero chiesto al giornalista di creare un sito web con news aggiornate e informazioni turistiche sulle Marche, gestendo anche le piattaforme social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

