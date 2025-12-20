Truffa del ' falso incidente' nel parcheggio dell' ospedale due arresti

Il modus operandi sarebbe stato quello del ‘falso incidente’. I carabinieri di Acquaviva, in collaborazione con i colleghi della Sezione Operativa di Gioia del Colle, hanno arrestato un 55enne e la moglie, 46enne, con l'accusa di truffa aggravata ed estorsione ai danni di un 84enne.Le indagini e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

