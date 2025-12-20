Truffa del ' falso incidente' nel parcheggio dell' ospedale due arresti
Il modus operandi sarebbe stato quello del ‘falso incidente’. I carabinieri di Acquaviva, in collaborazione con i colleghi della Sezione Operativa di Gioia del Colle, hanno arrestato un 55enne e la moglie, 46enne, con l'accusa di truffa aggravata ed estorsione ai danni di un 84enne.Le indagini e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Truffa del falso incidente a Gaiole in Chianti: arrestati due finti carabinieri
Leggi anche: Coppia tenta di truffare anziano nel parcheggio del Miulli: sventato raggiro del 'falso incidente'
Coppia tenta di truffare anziano nel parcheggio del Miulli: sventato raggiro del 'falso incidente'; Tentano di truffare anziano con falso incidente nel parcheggio del Miulli: bloccati dal vigilante; Tentano di truffare anziano con falso incidente nel parcheggio del Miulli: bloccati dal vigilante; Tentano di truffare anziano con falso incidente nel parcheggio del Miulli: bloccati dal vigilante.
Tentano di truffare anziano con falso incidente nel parcheggio del Miulli: bloccati dal vigilante - Il plauso del sindaco di Acquaviva delle Fonti alla guardia giurata Piero Romano che ha aiutato l’anziano costretto da un uomo e una donna a ritirare i soldi dal bancomat per ripagare un danno mai cau ... msn.com
Ospedale Miulli, sventata la truffa del finto incidente ad un anziano. Ad intervenire in tempo, il personale sanitario - E’ quanto accaduto questa mattina all’interno del parcheggio dell’ospedale Miulli, ad Acquaviva delle fonti, dove il malcapitato, sarebbe stato spinto da una coppia di malviventi a consegnare una somm ... trmtv.it
Acquaviva, coppia si fa consegnare 400 euro da un anziano: vigilantes sventa la truffa nel parcheggio del Miulli - È successo questa mattina, 17 dicembre, ad Acquaviva delle Fonti, nel parcheggio dell'ospedale Miu ... lagazzettadelmezzogiorno.it
L’impiegato è indagato assieme al numero uno di Sala d’Ercole per truffa e falso. I pm: “L’esponente politico sapeva” - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.