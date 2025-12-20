Grosseto, 20 dicembre 2025 – Era scomparso da qualche giorno. Il suo telefonino sempre spento e chi lo conosceva e aveva mantenuto con lui qualche rapporto ha capito che c’era qualcosa che non andava. E quando si sono mobilitati per cercarlo, dopo un paio di giorni, hanno fatto la terribile scoperta. Lo hanno infatti trovato morto in un capannone industriale che si trova alla periferia di Grosseto. Apparentemente potrebbe sembrare un malore, ma la Procura ha deciso di sequestrare la salma e cercare di capirci qualcosa in più. E’ stato trovato in terra senza vita il cadavere di un 35enne, africano, che abitava in provincia di Grosseto da qualche anno, ed era anche molto conosciuto per il suo carattere solare e per essere un lavoratore instancabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato morto a 35 anni. Il corpo in un capannone. Mistero sulle cause, disposta l’autopsia

Leggi anche: Medico trovato morto nel suo studio di Saronno, è Giuseppe Giuliani: disposta l’autopsia

Leggi anche: Va a trovare la figlia in Polonia ma scompare dall’hotel, Antonio trovato morto 5 giorni dopo: disposta autopsia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trovato morto a 35 anni. Il corpo in un capannone. Mistero sulle cause, disposta l’autopsia; Cadavere di un uomo trovato in un baule nella sua casa nel Fiorentino; Trovato morto nel suo appartamento a Mirafiori: si presume una fuga di monossido; Fuga di monossido in casa, trovato morto un uomo di 80 anni.

Il cadavere di un uomo di 32 anni è stato trovato dentro una cassapanca: "È morto da due anni" - Il cadavere di un uomo di 32 anni è stato trovato chiuso all'interno di una cassapanca in un appartamento a Sant'Angelo a Lecore (Firenze). today.it