Anche a Natale il rispetto delle regole e del Codice della Strada non va in vacanza, anzi diventa una priorità per chi durante le festività di sposterà in auto. Per ricordarlo a tutti Autostrade per l’Italia ha lanciato ’Guida senza rischi’, la campagna istituzionale dedicata alla sicurezza stradale e ai comportamenti corretti alla guida, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato. L’iniziativa, in programma fino al 25 dicembre su stampa quotidiana e periodica, canali digitali e social, radio e nelle aree di servizio della rete Aspi, si inserisce nel quadro di attività del Gruppo volte alla diffusione di una cultura della sicurezza fondata su prevenzione, consapevolezza e responsabilità individuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Troppi alibi alla guida. La campagna di Autostrade

Leggi anche: Autostrade per l’Italia e Polizia: “Guida senza rischi”, campagna dedicata alla sicurezza in vista dell’esodo di Natale 2025

Leggi anche: Autostrade per l’Italia: al via “Guida senza rischi”, la nuova campagna sulla sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rabiot dopo Napoli-Milan: «Sconfitta pesante, abbiamo preso troppi gol. L’arbitro poteva fare meglio, ma non è un alibi. Ora testa al campionato». Gimenez operato ieri alla caviglia destra ad Amsterdam. Da valutare Leao e Gabbia, mentre a Riyadh g x.com

La simulazione come alibi morale del calcio italiano. Roberto Beccantini, per Sport del Sud, ricorda che non è una malattia nuova ma un vizio strutturale, riesumato ciclicamente per fingere rigore e ordine. Lettura utile per chi crede ancora alle crociate a coma - facebook.com facebook