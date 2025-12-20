Troppi aiuti bloccati | carestia allontanata ma a Gaza la fame c’è ancora

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La carestia a Gaza è stata allontanata. Non evitata. Il rapporto dell’Ipc (Integrated food security phase classification) lo dice con chiarezza, anche quando registra un parziale miglioramento: la Striscia resta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

troppi aiuti bloccati carestia allontanata ma a gaza la fame c8217232 ancora

© Cms.ilmanifesto.it - Troppi aiuti bloccati: carestia allontanata, ma a Gaza la fame c’è ancora

Leggi anche: Azione contro la fame: “A Gaza aiuti ancora molto scarsi, servirebbero almeno 1000 camion al giorno ma ne entrano poche centinaia”

Leggi anche: Indice globale della fame, Riva: “A Gaza carestia provocata dall’uomo”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gaza, Unrwa: “Israele blocca gli aiuti e viola il diritto internazionale”. Oms: “4mila bambini in attesa di uscire per cure salvavita” - Mentre gli sfollati di Gaza affondano nel fango, a pochi chilometri di distanza migliaia di tende, coperte e beni di prima necessità per affrontare l’inverno restano bloccati ai valichi a causa delle ... ilfattoquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.