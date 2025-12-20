Troppi aiuti bloccati | carestia allontanata ma a Gaza la fame c’è ancora
La carestia a Gaza è stata allontanata. Non evitata. Il rapporto dell’Ipc (Integrated food security phase classification) lo dice con chiarezza, anche quando registra un parziale miglioramento: la Striscia resta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Gaza, Unrwa: “Israele blocca gli aiuti e viola il diritto internazionale”. Oms: “4mila bambini in attesa di uscire per cure salvavita” - Mentre gli sfollati di Gaza affondano nel fango, a pochi chilometri di distanza migliaia di tende, coperte e beni di prima necessità per affrontare l’inverno restano bloccati ai valichi a causa delle ... ilfattoquotidiano.it
