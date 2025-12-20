La polizia sta vagliando in queste ore immagini della videosorveglianza acquisite da impianti pubblici e privati che si trovano nelle vicinanze di via Machlig, dove risiedeva l'anziano. Gli inquirenti hanno anche ascoltato personalità vicine al 73enne, come parenti e amici, per avere ulteriori conferme sul caso e sulle ore precedenti alla morte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trieste, 73enne trovato morto in casa: sulla testa una possibile ferita da arma da fuoco

Leggi anche: Dramma a Locana, in Valle Orco: cacciatore 82enne trovato morto per una ferita d'arma da fuoco

Leggi anche: Usa, giocatore NFL 24enne Marshawn Kneeland trovato morto nella sua casa a Frisco, ipotesi suicidio: sul corpo ferita d’arma da fuoco autoinflitta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sangue e mistero a San Luigi, 73enne trovato morto in casa, armadi aperti e indagini a tutto campo VIDEO; ?? Scoperta shock in casa: trovato morto in un lago di sangue. Indagini in corso; Giallo a Trieste, uomo trovato morto nella sua casa in un lago di sangue: indagini in corso; TRIESTE | GIOIELLIERE TROVATO MORTO IN UN LAGO DI SANGUE: ABITAZIONE A SOQQUADRO.

Nicola Granieri morto a Trieste, la svolta dall'autopsia: «Ha una ferita d'arma da fuoco alla testa». Era un commerciante di oro - Un uomo di 73 anni, Nicola Granieri, è stato trovato morto nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre nella sua casa nel rione di San Luigi, a Trieste: secondo quanto ... msn.com