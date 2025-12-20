Trieste 73enne trovato morto in casa | sulla testa una possibile ferita da arma da fuoco
La polizia sta vagliando in queste ore immagini della videosorveglianza acquisite da impianti pubblici e privati che si trovano nelle vicinanze di via Machlig, dove risiedeva l'anziano. Gli inquirenti hanno anche ascoltato personalità vicine al 73enne, come parenti e amici, per avere ulteriori conferme sul caso e sulle ore precedenti alla morte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Nicola Granieri morto a Trieste, la svolta dall'autopsia: «Ha una ferita d'arma da fuoco alla testa». Era un commerciante di oro - Un uomo di 73 anni, Nicola Granieri, è stato trovato morto nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre nella sua casa nel rione di San Luigi, a Trieste: secondo quanto ... msn.com
Anziano trovato morto in casa, ha ferita da arma da fuoco - Il cadavere di Nicola Granieri, l'anziano di 73 anni trovato morto giovedì pomeriggio nella sua abitazione nel rione di San Luigi a Trieste, presenta una ferita di arma da fuoco alla testa. ansa.it
Nicola Granieri trovato morto in casa, l'autopsia sul corpo del commerciante d'oro: «Ha una ferita d'arma da fuoco alla testa» - Il cadavere di Nicola Granieri, l'uomo di 73 anni trovato morto giovedì 18 dicembre nella sua casa nel rione di San Luigi a Trieste, presenta una ferita di arma ... msn.com
