Trento è una città sempre più anziana e i giovani, pur tornando lentamente a lavorare, restano intrappolati nella precarietà. È la fotografia netta che emerge dal Rapporto infanzia e giovani 2025 del Comune, presentato ieri a HarpoLab: negli ultimi dieci anni la popolazione over 65 è aumentata di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Trento invecchia, i giovani arrancano: lavoro precario e sedentarietà preoccupano

Leggi anche: Giovani, nel rapporto Ocse situazione preoccupante per fumo, alcol, droghe e sedentarietà

Leggi anche: L’Italia invecchia, ma invecchia bene. E quindi lavora di più: il traguardo della pensione si sposta sempre più in là

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A #Trento per la manifestazione regionale Sciopero contro una manovra di bilancio ingiusta e sbagliata Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. #CGIL - facebook.com facebook