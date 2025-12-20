Trento invecchia i giovani arrancano | lavoro precario e sedentarietà preoccupano

Negli ultimi anni, Trento ha visto un invecchiamento della sua popolazione e una crescente difficoltà per i giovani di inserirsi nel mercato del lavoro. La precarietà occupazionale e la sedentarietà sono fenomeni che incidono sulla qualità della vita e sul futuro della comunità. Trento è una città sempre più anziana e i giovani, pur tornando lentamente a lavorare, restano intrappolati nella precarietà.

Trento è una città sempre più anziana e i giovani, pur tornando lentamente a lavorare, restano intrappolati nella precarietà. È la fotografia netta che emerge dal Rapporto infanzia e giovani 2025 del Comune, presentato ieri a HarpoLab: negli ultimi dieci anni la popolazione over 65 è aumentata di.

A #Trento per la manifestazione regionale Sciopero contro una manovra di bilancio ingiusta e sbagliata Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. #CGIL - facebook.com facebook

