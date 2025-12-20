Trenta chilometri sui sentieri della poesia.

Stanno andando a gonfie vele a Montiano i ‘ Sentieri poetici ’ inaugurati il 19 giugno 2021, popolati di giorno durante la stagione più fredda e da Pasqua in autunno dalla mattina fino a tarda sera al tramontare del sole. Ma soprattutto molto amati da chi ama il contatto diretto con la natura. Si tratta di 30 chilometri di percorsi suddivisi in otto anelli di diversa lunghezza e con dislivelli alla portata di tutti. Ogni anello ha un tema dedicato al Lupo, Giano, Semplici, Terra, Memorie, Lumaca e Acqua che è il più grande di tutta rete sentieristica e corrisponde al perimetro dell’intero circuito escursionistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

