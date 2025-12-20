Treni | abbonamenti gratis per lavoratori e giovani
Porta la firma del partito di Alleanza Verdi Sinistra la proposta presentata in questi giorni all’attenzione del consiglio regionale ligure e con la quale sichiede di ridurre i costi di trasporto ferroviario a carico dei lavoratori pendolari e giovani delle Cinque Terre. "Abbiamo chiesto alla Regione di rivedere radicalmente le tariffe dei trasporti ferroviari per le Cinque Terre - spiegano la capogruppo regionale di Avs Selene Candia e il coordinatore spezzino di Avs e capogruppo nel comune della Spezia Roberto Centi (nella foto) –. I pendolari residenti in questo comprensorio pagano, per viaggiare in treno, molto di più rispetto agli altri territori liguri, anche se lo fanno per motivi di lavoro, studio e accesso ai servizi essenziali". 🔗 Leggi su Lanazione.it
