Tre tabù da affrontare Perché è tempo di far nascere accanto al Pd un nuovo partito liberaldemocratico
Discutendo in questi anni con persone intelligenti che hanno fatto sul serio politica mi sono convinto che nella sua seconda vita, cominciata all’inizio degli anni Novanta, la liberaldemocrazia ita. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Igor Napoli nuovo segretario del Partito Liberaldemocratico di Bergamo
Leggi anche: Partito liberaldemocratico. Di Placido eletto segretario
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
"Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare soltanto i fatti essenziali della vita, e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto." (Henry - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.