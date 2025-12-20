Tre poliziotti a processo per accessi abusivi Sdi la difesa contro un sequestro

BRINDISI - Il sequestro degli smartphone sarebbe nullo, la copia forense dei dati dell'apparecchio non sarebbe utilizzabile. Ergo, non possono far parte del processo in corso a carico di cinque imputati, tra i quali tre poliziotti, per accessi abusivi alla banca dati Sdi (acronimo di sistema. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

