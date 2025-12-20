Tre Comuni per il clima, Bussero, Gorgonzola e Gessate mettono a segno il colpo grosso di Natale. Bando vinto, in arrivo da Fondazione Cariplo 1 milione e 600 mila euro per il progetto CliMart "Che clima in Martesana": durerà tre anni, coinvolgerà una serie di enti e vale complessivamente oltre tre milioni e mezzo di euro, da finanziarsi, per il resto, con fondi dei Comuni. Al centro del progetto, presentato ormai da tempo e che aveva già superato una serie di pre selezioni, 26 azioni su quattro macro-temi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in una Martesana in trasformazione e già pesantemente colpita da eventi estremi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre Comuni fanno centro. Progetto per il clima da un milione 600mila euro

Leggi anche: Sicurezza scolastica, Piantedosi: “Priorità assoluta per il Governo”. Un milione e mezzo di euro ai Comuni per il progetto Scuole sicure

Leggi anche: Riqualificazione del centro Bihac. Un appalto da oltre 600mila euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tre Comuni fanno centro. Progetto per il clima da un milione 600mila euro; Avviso Inte.R.SS.eca: approvati tre nuovi interventi per rafforzare la rete dei servizi rivolti agli anziani a Villa Castelli, Surano e Calimera.; Il caso di via degli Ulivi. Appello per la riapertura; La polizia sgombera Askatasuna. Si rompe il patto con il Comune.

Firenze, i truffatori delle tre campanelle fanno affari d’oro: in centro, tra i turisti, a colpi da 50 euro - Le scene a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria Maggiore, in via Cerretani, a Firenze sono sempre le stesse. corrierefiorentino.corriere.it

Milano, il gioco-truffa delle tre tavolette in centro: la pallina schiacciata, i pali e i finti passanti. «Impossibile vincere, ho puntato 3 mila euro: tutti persi» - Slalom tra il traffico umano e sosta dove un capannello di ... milano.corriere.it

Il portiere ha delle caratteristiche ben precise, non comuni a tutti i giocatori... Non ha paura della solitudine. Lui gioca per la squadra, ma al tempo stesso anche per sé stesso. Non ha paura di farsi male: pallonate sul volto, botte prese sul corpo che fanno male - facebook.com facebook

Emergenza casa, i Comuni fanno pressione sul governo: “Servono fondi subito e un Piano nazionale” x.com