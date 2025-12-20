Trasporto scolastico in montagna potenziate le risorse | a Parma e provincia oltre 53 mila euro

20 dic 2025

Garantire il diritto allo studio sostenendo il trasporto scolastico in montagna. Lo fa la Regione Emilia-Romagna destinando ai Comuni e Unioni di Comuni delle aree montane, con una misura straordinaria approvata nell’ultima seduta dalla Giunta, 500mila euro di risorse aggiuntive ottenute da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

trasporto scolastico in montagna potenziate le risorse a parma e provincia oltre 53 mila euro

