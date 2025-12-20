Trasporto pubblico Amo potenzia le corse | Impegno rispettato
Più corse per le linee 1, 2, 4 e 13 al pomeriggio. Percorso diretto in zona universitaria per la linea 9 verso FS, a beneficio degli studenti, e adeguamenti orari per regolarizzare la linea 10. Sono le principali modifiche previste dal 7 gennaio da aMo, d’intesa col Comune di Modena. "Si tratta del terzo step di potenziamento del servizio, dopo gli interventi di aprile e settembre 2025", dicono dall’agenzia della mobilità. "Il ripristino totale del servizio di trasporto pubblico, su cui l’Amministrazione si è impegnata in prima persona, è un elemento di soddisfazione", commenta l’assessore alla Mobilità del Comune Giulio Guerzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
