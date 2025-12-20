Trapianto di polmone Peggiorano le condizioni di salute della principessa Mette-Marit

Per la corte norvegese sarà un Natale di apprensione e incertezza per il futuro. La moglie dell'erede al trono Haakon Magnus, la principessa Mette-Marit (52 anni), dovrà affrontare un trapianto a causa del rapido peggioramento della fibrosi polmonare, malattia di cui soffre dal 2018. Si tratta di una patologia degenerativa che porta il tessuto polmonare a cicatrizzarsi e irrigidirsi, spiega la Bbc, rendendo sempre più difficile la respirazione. Solo pochi mesi fa il Palazzo reale aveva ammesso pubblicamente l'aggravamento della fibrosi polmonare della principessa, ma ora sembra che le cose stiano precipitando.

