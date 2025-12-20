Tragedia sul campo di padel | Pasquale Allevi fiume di gente al funerale del medico Un gigante amato ovunque

Ascoli, 29 dicembre 2025 – Tutto il Piceno ha reso omaggio oggi a Pasquale Allevi, il medico 66enne morto durante una partita con gli amici all’Ancaria Padel mercoledì scorso dopo essere inciampato e aver battuto la testa, testimoniando in maniera univoca un cordoglio assoluto e sincero. Non a caso il messaggio forte che ha risuonato in chiesa è stato “tutti noi siamo in debito con lui”. Il Duomo si è riempito ben prima che le spoglie mortali fossero portate ai piedi dell’altare; in tantissimi sono rimasti fuori ed hanno seguito la cerimonia funebre che si è protratta ben oltre i tempi canonici grazie agli interventi dei familiari e di rappresentanti della società civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

