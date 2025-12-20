Tragedia nel bosco | bambino perde la vita dopo una caduta

La notizia è drammatica e scuote la Val Venosta: un bambino di dieci anni ha perso la vita ieri pomeriggio a Laudes, frazione di Malesia in Alto Adige, dopo essere precipitato su un tratto di bosco impervio. Una caduta improvvisa, avvenuta su terreno roccioso e ripido, che non gli ha lasciato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

