Stava giocando con un suo amico nel parco giochi del paese di Laudes, in Alto Adige, quando hanno deciso di andare a giocare nel bosco vicino. Purtroppo, però, la loro arrampicata è stata fatale per il piccolo, morto sul colpo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia in Val Venosta, bimbo di 11 anni precipita da una parete di roccia: si era arrampicato per gioco

Bimbo morto in val Venosta, è precipitato per un centinaio di metri - E' stata chiarita la dinamica del tragico incidente che è costato la vita a un ragazzino a Laudes, nei pressi di Malles, in val Venosta. ansa.it