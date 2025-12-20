New Delhi, 20 dicembre 2025 – Tragedia nella notte indiana: nello stato dell' Assam, nel nord-est del Paese, un treno passeggeri ad alta velocità si è schiantato contro un imponente branco di circa cento elefanti che stava attraversando i binari. Il bilancio è pesante: sette pachidermi sono morti sul colpo, mentre un piccolo è rimasto ferito. Per i 650 passeggeri a bordo del convoglio, fortunatamente, solo tanto spavento ma nessuna lesione fisica. India, un treno passeggeri investe branco di elefanti: 7 morti L'incidente è avvenuto sabato mattina presto in una zona boscosa a circa 125 chilometri da Guwahati, la capitale dell'Assam. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tragedia in India, treno si schianta contro branco di elefanti. Sette animali morti: l’incredibile video

Leggi anche: India, sette elefanti muoiono nello schianto con un treno – Il video

Leggi anche: India, treno passeggeri travolge una mandria di elefanti: uccisi 8 esemplari

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Treno travolge e uccide sette elefanti - est dell'India, uccidendo sette pachidermi sul colpo, ma nessun passeggero è rimasto ferito. today.it