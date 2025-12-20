Tragedia in India treno si schianta contro branco di elefanti Sette animali morti | l’incredibile video
New Delhi, 20 dicembre 2025 – Tragedia nella notte indiana: nello stato dell' Assam, nel nord-est del Paese, un treno passeggeri ad alta velocità si è schiantato contro un imponente branco di circa cento elefanti che stava attraversando i binari. Il bilancio è pesante: sette pachidermi sono morti sul colpo, mentre un piccolo è rimasto ferito. Per i 650 passeggeri a bordo del convoglio, fortunatamente, solo tanto spavento ma nessuna lesione fisica. India, un treno passeggeri investe branco di elefanti: 7 morti L'incidente è avvenuto sabato mattina presto in una zona boscosa a circa 125 chilometri da Guwahati, la capitale dell'Assam. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: India, sette elefanti muoiono nello schianto con un treno – Il video
Leggi anche: India, treno passeggeri travolge una mandria di elefanti: uccisi 8 esemplari
Treno travolge e uccide sette elefanti - est dell'India, uccidendo sette pachidermi sul colpo, ma nessun passeggero è rimasto ferito. today.it
Incidente fatale tra treno e elefanti: tragedia nel nord-est dell’India - In India, un treno travolge una mandria di elefanti al di fuori dei corridoi protetti: otto animali morti, passeggeri illesi. notizie.it
India, sette elefanti muoiono nello schianto con un treno – Il video - L'incidente è avvenuto nello Stato di Assam dove vivono oltre 4 mila dei circa 22 mila elefanti selvatici indiani ... msn.com
Immagini di 'Radio Macbeth', andato in scena lo scorso 25 Novembre al Teatro delle Logge. "Radio Macbeth" è uno spettacolo teatrale che fonde la tragedia di Shakespeare con il romanzo "1984" di Orwell, interpretato da Roberto Marinelli con regia di Michel - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.