Tragedia in casa a Uggiate con Ronago | marito a moglie trovati morti indagano i carabinieri

Nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre, sono stati ritrovati i corpi senza vita di un uomo e di una donna all’interno di un’abitazione a Uggiate con Ronago, un comune di circa seimila abitanti al confine con la Svizzera. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto. La comunità è rimasta sorpresa di fronte a questa tragedia.

Due anziani morti in una casa: probabile omicidio-suicidio - L'abitazione in cui sono stati rinvenuti i corpi senza vita si trova in via Borgonovo a Trevano, frazione di Uggiate con Ronago ... rainews.it

Rete 7 - Canale 99. . TRAGEDIA IN CASA: ARCHITETTO MUORE DOPO UN MALORE - facebook.com facebook

