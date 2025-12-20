Tragedia in casa a Uggiate con Ronago | marito a moglie trovati morti indagano i carabinieri
Nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre, sono stati ritrovati i corpi senza vita di un uomo e di una donna all’interno di un’abitazione a Uggiate con Ronago, un comune di circa seimila abitanti al confine con la Svizzera. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto. La comunità è rimasta sorpresa di fronte a questa tragedia.
Nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre, i corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti all’interno di un’abitazione di Uggiate con Ronago, comune di circa seimila abitanti al confine con la Svizzera.Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una coppia di coniugi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
