Luceverde Roma Bentrovati prosegue al palazzo dello sport dell'Euro è la stagione dei concerti questa sera l'appuntamento è con Noemi non si escludono rallentamenti e code in tutta la zona palazzo dello sport è facilmente raggiungibile anche con il trasporto pubblico in particolare con la linea B della metropolitana direzione Laurentina la fermata più vicina è quella di euro palasport Ti ricordo inoltre che le metropolitane il sabato seguono l'orario prolungato con ultime corse dei treni a 1:30 di notte Domani domenica 21 dicembre per consentire la rimozione ordigno bellico rinvenuto a Monterotondo a partire dalle 7 chiuderà la Salaria tra Monterotondo e salita del Grillo nelle due direzioni per lo stesso motivo a partire dalle 9 e presumibilmente fino alle 14:30 ci sarà anche lo stop dei treni della fl1 Roma Fiumicino aeroporto tra Roma Tiburtina e Fara Sabina Montelibretti sarà comunque attivo un servizio bus che fermate in prossimità delle stazioni chiuse come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-12-2025 ore 19:30

Leggi anche: Traffico Roma del 19-12-2025 ore 20:30

Leggi anche: Traffico Roma del 19-12-2025 ore 19:30

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Sito Istituzionale | Domenica 14 blocco del traffico per i mezzi più inquinanti; Roma, blocco del traffico oggi domenica 14 dicembre: fasce orarie, chi può circolare e vie interdette; Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: gli orari, chi può circolare e dove.

Traffico Roma del 20-12-2025 ore 18:30 - Luceverde Roma Bentrovati prosegue al palazzo dello sport dell'Euro è la stagione dei concerti questa sera l'appuntamento è con Noemi non si ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 20-12-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio trovati code per traffico sulla A1 Roma Napoli tra il bivio per la 24 e la diramazione di Roma Sud verso Napoli mezz'ora circa il ... romadailynews.it

Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 dicembre - Diverse le modifiche alla circolazione nella Capitale nel weekend che anticipa il Natale. romatoday.it