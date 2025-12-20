Traffico Roma del 20-12-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alle 18 allo stadio Olimpico Lazio Cremonese previste le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante al palazzo dello sport dell'EUR prosegue la stagione dei concerti questa sera l'appuntamento e Noemi non si escludono rallentamenti e code in tutta la zona già dal tardo pomeriggio il palazzo dello sport è facilmente raggiungibile anche con il trasporto pubblico in particolare con la linea B La fermata è quella di Eur palasport Vi ricordo inoltre che le metropolitane il sabato seguono l'orario prolungato con ultime corse dei treni e 1:30 di notte Domani domenica 21 dicembre per consentire la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Monterotondo a partire dalle 8 e presumibilmente fino alle 14:30 si fermeranno i treni della fl1 Roma Fiumicino aeroporto da Roma Tiburtina a Fara Sabina Montelibretti sarà attivo un servizio bus che effettuerà fermata in prossimità delle stazioni chiuse https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

