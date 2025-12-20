Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico sulla rete stradale romana in particolare nei quartieri di Roma Sud in questo ultimo fine settimana prenatalizio nell'area centrale della città sono chiuse anche oggi le zone a traffico limitato di centro e chiusura che andrà avanti fino alle 20 e poi riprenderà domani dalle 6:30 alle 20 anche per questo sono potenziate le corse di due linee della metropolitana m m m b così come corse di 24 linee di bus ricordiamo poi che da qualche giorno anche la linea C della metropolitana raggiunge il centro con la fermata Colosseo Fori Imperiali Intanto questo pomeriggio possibili rallentamenti nell'area dello Stadio Olimpico dove dalle 18 si gioca Lazio Cremonese è previsto il consueto piano di divieti di sosta ad ampio raggio nell'area del Foro Italico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-12-2025 ore 14:30

