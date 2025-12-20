Traffico Roma del 20-12-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità più corse su metro e oggi anche il 24 linee bus potenziate nuovo fine settimana all'insegna del Piano speciale della mobilità per le festività natalizie con interventi sul trasporto pubblico e la viabilità in strada anche oggi come tutti i giorni le linee gratuite free uno è freddo e la linea 100 che consentono di spostarsi tra Ostiense termini e il centro così come nel caso della linea 103 il tridente e Prati mettendo connessione stazioni ferroviarie e della metro anche con agevolazioni tariffarie per la sosta nei parcheggi vicini ai rispettivi capolinea di Termini Piazzale dei Partigiani e Porta Pinciana orari e infine per le zone a traffico limitato di centro e Tridente che Restano chiuse anche oggi fino alle 20 il 25 dicembre 2 ZTL saranno invece ad accesso Libero https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
