Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità più corse su metro e oggi anche il 24 linee bus potenziate nuovo fine settimana all'insegna del Piano speciale della mobilità per le festività natalizie con interventi sul trasporto pubblico e la viabilità in strada anche oggi come tutti i giorni le linee gratuite free uno è freddo e la linea 100 che consentono di spostarsi tra Ostiense termini e il centro così come nel caso della linea 103 il tridente e Prati mettendo connessione stazioni ferroviarie e della metro anche con agevolazioni tariffarie per la sosta nei parcheggi vicini ai rispettivi capolinea di Termini Piazzale dei Partigiani e Porta Pinciana orari e infine per le zone a traffico limitato di centro e Tridente che Restano chiuse anche oggi fino alle 20 il 25 dicembre 2 ZTL saranno invece ad accesso Libero https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-12-2025 ore 11:30

Leggi anche: Traffico Roma del 12-11-2025 ore 20:30

Leggi anche: Traffico Roma del 11-12-2025 ore 20:30

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Sito Istituzionale | Domenica 14 blocco del traffico per i mezzi più inquinanti; Roma, blocco del traffico oggi domenica 14 dicembre: fasce orarie, chi può circolare e vie interdette; Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: gli orari, chi può circolare e dove.

Traffico Roma del 20-12-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma ben trovati in tutto il periodo delle festività natalizie attive tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 20-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio bentrovate incidente con code di 5 km sulla A1 Roma Napoli tra lo svincolo A24 e Valmontone verso Napoli nulla da segnalare sulle altre ... romadailynews.it

Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 dicembre - Diverse le modifiche alla circolazione nella Capitale nel weekend che anticipa il Natale. romatoday.it