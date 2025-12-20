Luceverde Roma ben trovati in tutto il periodo delle festività natalizie attive tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro la linea 1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi la linea free 2 parte dalla stazione Ostiense e raggiunge anch'essa Largo Chigi le due linee free sono attive tutti i giorni con 1921 la linea elettrica 100 Viaggia tra Porta Pinciana e Villa Borghese ed è in funzione tutti i giorni con orario 9:20 allo stadio Olimpico alle 18 in programma Lazio Cremonese sono previste Come di consueto le modifiche alla viabilità inevitabili le ripercussioni oltre che nella zona del Foro Italico al Flaminio e al della Vittoria 21 dicembre per consentire alla rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Monterotondo a partire dalle 9 e presumibilmente fino alle 14:30 tra i diversi provvedimenti legati alla viabilità ci sarà anche lo stop dei treni della fl1 tra Roma Tiburtina e Fara Sabina Montelibretti sarà comunque attivo un servizio bus che effettuerà fermata in prossimità delle stazioni chiuse maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-12-2025 ore 08:30

Leggi anche: Traffico Roma del 08-12-2025 ore 20:30

Leggi anche: Traffico Roma del 08-12-2025 ore 08:30

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Sito Istituzionale | Domenica 14 blocco del traffico per i mezzi più inquinanti; Roma, blocco del traffico oggi domenica 14 dicembre: fasce orarie, chi può circolare e vie interdette; Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: gli orari, chi può circolare e dove.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio traffico regolare in queste prime ore ... romadailynews.it

Traffico Roma del 18-12-2025 ore 20:30 - Luceverde Roma Buonasera Bentrovati permane molto intenso il traffico sulle strade dell' hinterland capitolino abbiamo disagi sulla Cassia bis ... romadailynews.it