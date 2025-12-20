Traffico Roma del 20-12-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma ben trovati in tutto il periodo delle festività natalizie attive tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro la linea 1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi la linea free 2 parte dalla stazione Ostiense e raggiunge anch'essa Largo Chigi le due linee free sono attive tutti i giorni con 1921 la linea elettrica 100 Viaggia tra Porta Pinciana e Villa Borghese ed è in funzione tutti i giorni con orario 9:20 allo stadio Olimpico alle 18 in programma Lazio Cremonese sono previste Come di consueto le modifiche alla viabilità inevitabili le ripercussioni oltre che nella zona del Foro Italico al Flaminio e al della Vittoria 21 dicembre per consentire alla rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Monterotondo a partire dalle 9 e presumibilmente fino alle 14:30 tra i diversi provvedimenti legati alla viabilità ci sarà anche lo stop dei treni della fl1 tra Roma Tiburtina e Fara Sabina Montelibretti sarà comunque attivo un servizio bus che effettuerà fermata in prossimità delle stazioni chiuse maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
