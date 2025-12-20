Traffico Lazio del 20-12-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio trovati code per traffico sulla A1 Roma Napoli tra il bivio per la 24 e la diramazione di Roma Sud verso Napoli mezz'ora circa il Tempo stimato per percorrere il tratto per un incidente code sul percorso Urbano della A24 sta Viale Togliatti via Filippo Fiorentini in direzione della tangenziale est da poco ho risolto invece l'incidente sulla carreggiata interna della raccordo anulare restano Tuttavia ancora code dalla Cassia bis alla Salaria rallentamenti per traffico invece in carreggiata esterna dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud code sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e dall' aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via delle Valli dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico dove alle 18 lo ricordiamo si giocherà Lazio Cremona in provincia di Roma domani domenica 21 dicembre per consentire la rimozione di un ordigno rinvenuto a Monterotondo a partire dalle 9 e presumibilmente fino alle 14:30 si fermeranno i treni della fl1 Roma Fiumicino aeroporto tra Roma Tiburtina e Fara sabina-montelibretti sarà attivo un servizio bus che effettuerà fermata in prossimità delle stazioni chiuse da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

