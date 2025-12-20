Traffico Lazio del 20-12-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio bentrovate incidente con code di 5 km sulla A1 Roma Napoli tra lo svincolo A24 e Valmontone verso Napoli nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della Regione regolare la circolazione anche lungo le due carreggiate del raccordo anulare prorogati al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resterà chiuso in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 in provincia di Roma domani domenica 21 dicembre per consentire la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Monterotondo a partire dalle 9 e presumibilmente fino alle 14:33 diversi provvedimenti legati alla viabilità ci sarà anche lo stop dei treni della fl1 tra Roma Tiburtina e Fara Sabina Montelibretti sarà comunque attivo un servizio bus effettuerà fermate in prossimità delle stazioni chiuse ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

