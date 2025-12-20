Brescia, 20 dicembre 2025 – Trentatré persone finite sotto inchiesta e sanzioni elevate per oltre un milione e mezzo di euro. È il bilancio di una maxi-operazione dei carabinieri forestali relativa a una presunta gestione illecita di rifiuti e a una serie di violazioni delle norme sulla tracciabilità. Un settore, quello ambientale, che in provincia di Brescia continua a impegnare quotidianamente inquirenti e investigatori. Nel caso di specie, i militari hanno sviluppato un’attività risalente allo scorso febbraio, quando - su indicazione della Direzione distrettuale antimafia - furono perquisiti e sottoposti a sequestro due stabilimenti e la sede legale di una ditta di Brescia, la BM Metalli srl, nella zona industriale della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Traffico di rottami metallici, lente sulla catena dei fornitori: trentatrè indagati

Leggi anche: Reati ambientali: sequestrata a Foggia area destinata al recupero di cascami e rottami metallici

Leggi anche: Incidente a catena sulla statale: traffico bloccato e lunghe code

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Traffico di rottami metallici, lente sulla catena dei fornitori: trentatrè indagati.

Traffico rottami ferrosi, sequestrate aziende e 49 indagati - La polizia ferroviaria, dopo una complessa attività d'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, ha eseguito il sequestro preventivo di tre aziende di Catania e di una in ... ansa.it

Traffico illecito di rifiuti metallici, sigilli alla B.M. Metalli in città: indagati i titolari - Dalle indagini sarebbe emersa «una vera e propria organizzazione professionale, in grado di gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti metallici in modo continuativo». brescia.corriere.it

L'operazione dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale ha permesso di scoprire un giro di rottami domestici illegalmente gestiti da alcune aziende, in violazione delle norme che disciplinano la tracciabilità dei rifiuti. - facebook.com facebook