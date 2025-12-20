Traffico di rottami metallici lente sulla catena dei fornitori | trentatrè indagati

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 20 dicembre 2025 – Trentatré persone finite sotto inchiesta e sanzioni elevate per oltre un milione e mezzo di euro. È il bilancio di una maxi-operazione dei carabinieri forestali relativa a una presunta gestione illecita di rifiuti e a una serie di violazioni delle norme sulla tracciabilità. Un settore, quello ambientale, che in provincia di Brescia continua a impegnare quotidianamente inquirenti e investigatori. Nel caso di specie, i militari hanno sviluppato un’attività risalente allo scorso febbraio, quando - su indicazione della Direzione distrettuale antimafia - furono perquisiti e sottoposti a sequestro due stabilimenti e la sede legale di una ditta di Brescia, la BM Metalli srl, nella zona industriale della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

traffico di rottami metallici lente sulla catena dei fornitori trentatr232 indagati

© Ilgiorno.it - Traffico di rottami metallici, lente sulla catena dei fornitori: trentatrè indagati

Leggi anche: Reati ambientali: sequestrata a Foggia area destinata al recupero di cascami e rottami metallici

Leggi anche: Incidente a catena sulla statale: traffico bloccato e lunghe code

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Traffico di rottami metallici, lente sulla catena dei fornitori: trentatrè indagati.

Traffico rottami ferrosi, sequestrate aziende e 49 indagati - La polizia ferroviaria, dopo una complessa attività d'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, ha eseguito il sequestro preventivo di tre aziende di Catania e di una in ... ansa.it

Traffico illecito di rifiuti metallici, sigilli alla B.M. Metalli in città: indagati i titolari - Dalle indagini sarebbe emersa «una vera e propria organizzazione professionale, in grado di gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti metallici in modo continuativo». brescia.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.