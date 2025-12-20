Traffico abusivo di abiti usati quattro denunce e tutto il materiale sequestrato
Sequestrati oltre 40 cassonetti per la raccolta di indumenti in provincia di Udine grazie a un’attività investigativa volta al contrasto del traffico illecito di rifiuti di tipo tessile. L'operazione è dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Udine, diretti dalla Direzione distrettuale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
