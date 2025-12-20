torres arezzo 1 1 un cavallino fiacco fallisce il sorpasso

Sassari, 20 dicembre 2025 – Sorpasso mancato. Un brutto Arezzo non va oltre il pari (in rimonta) contro il fanalino di coda Torres - salvato da Ravasio e Venturi - al termine di una prestazione complessivamente negativa e chiude il girone d'andata a - 1 dal Ravenna gettando, così, alle ortiche l'occasione di scavalcare i romagnoli e laurearsi campione d'inverno. Adesso in casa amaranto si dovrà meditare bene durante la sosta su come affrontare il ritorno e il duello con la diretta concorrente sulla serie B. Appena due punti nelle ultime tre partite certificano la flessione e l'involuzione di Chiosa e compagni in questo mese di dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

